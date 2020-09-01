В сентябре в Украине будет минимальное количество выходных дней

Фото: осень в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Восемь выходных - это минимум для одного месяца

В сентябре 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 22 рабочих и 8 выходных дней. В первом месяце осени не будет ни одного праздничного дня.

Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

При этом в сентябре будут отмечаться такие дни:

1 сентября День знаний

6 сентября День предпринимателя

8 сентября Международный день солидарности журналистов

9 сентября Международный день красоты

12 сентября День программиста

12 сентября День украинского кино

12 сентября День физкультуры и спорта

13 сентября День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности

13 сентября День танкистов

20 сентября День работника леса

21 сентября День мира

21 сентября Международный день мира

27 сентября День туризма

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников

30 сентября Всеукраинский день библиотек

Отметим, по данным опроса Research & Branding Group, вспышка коронавируса и длительный карантин внесли изменения в планы украинцев на летние отпуска.

Как свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев (66%) не планируют и не были в отпуске этим летом.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2019 года Кабинет министров принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2020 году для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).