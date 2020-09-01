У вересні в Україні буде мінімальна кількість вихідних днів

Фото: осінь у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вісім вихідних - це мінімум для одного місяця

У вересні 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 22 робочих і 8 вихідних днів. У першому місяці осені не буде жодного святкового дня.

Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якої встановлені святкові і неробочі дні.

При цьому у вересні будуть відзначатися такі дні:

1 вересня День знань

6 вересня День підприємця

8 вересня Міжнародний день солідарності журналістів

9 вересня Міжнародний день краси

12 вересня День програміста

12 вересня День українського кіно

12 вересня День фізкультури та спорту

13 вересня День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості

13 вересня День танкістів

20 вересня День працівника лісу

21 вересня День миру

21 вересня Міжнародний день миру

27 вересня День туризму

27 вересня День вихователя і всіх дошкільних працівників

30 вересня Всеукраїнський день бібліотек

Відзначимо, за даними опитування Research & Branding Group, спалах коронавірусу і тривалий карантин внесли зміни в плани українців на літні відпустки.

Як свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців (66%) не планують і не були у відпустці цього літа.

Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні 2019 року Кабінет міністрів прийняв розпорядження про перенесення робочих днів у 2020 році для працівників підприємств, установ і організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота і неділя).