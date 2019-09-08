Сенцову і Кольченку надали тимчасове житло

Фото: Олег Сенцов (РБК-Україна)

Президент Володимир Зеленський розпорядився про організацію постійного житла для українців

Олегу Сенцову і Олександр Кольченку, звільненим з в'язниць РФ, організували тимчасове житло. Про це заявила український омбудсмен Людмила Денісова, передає РБК-Украина з посиланням на BBC News Україна.

"Ось зараз вони в лікарні, ми організували тимчасове житло і для Олега, і для Кольченко. З приводу постійного житла - ми будемо вирішувати, президент вже поставив відповідне завдання", - сказала вона.

Денісова підкреслила, що в окупований Крим, де жили Сенцов і Кольченко до висновку, їм повертатися не можна.

"Наприклад, у Олега Сенцова є мама, діти, які теж хочуть бути зі своїм батьком. І ми вчора це питання обговорили з паном Олегом, будемо його вирішувати", - резюмувала вона.

Нагадаємо, звільнені з ув'язнення в РФ українці продовжують проходити обстеження в лікарні "Феофанія".

Додамо, що сім'я Олега Сенцова перетнула адміністративну кордон з окупованим Кримом і прямує в Київ. Повідомлялося, що сім'я Сенцова успішно покинула територію окупованої Криму і зараз прямує в Київ, щоб зустрітися з звільненим з російського полону українцем.