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Семья Сенцова выехала из Крыма и направляется в Киев

Новости » Общество    08.09.2019 - 12:43
Семья Сенцова выехала из Крыма и направляется в Киев
Фото: Олег Сенцов (РБК-Украина)

Семья политзаключенного успешно пересекла админграницу с Крымом

Семья освобожденного украинского политзаключенного Олега Сенцова пересекла административную границу с оккупированным Крымом и направляется в Киев. Об этом сообщил владелец телекомпании ATR Ленур Ислямов на своей странице в Facebook.

По словам Ислямова, семья Сенцова успешно покинула территорию оккупированного Крыма и сейчас направляется в Киев, чтобы встретиться с освобожденным из российского плена украинцем.

"Семья Олега Сенцова благополучно пересекла админграницу с оккупированным Крымом. Направляются в Киев, обняться с сыном, отцом, мужем", - написал он.

Семья Сенцова выехала из Крыма и направляется в Киев

Семья Сенцова выехала из Крыма и направляется в Киев

Фото: семья Сенцова направляется в Киев (Ленур Ислямов)

Напомним, что в воскресенье, 7 сентября, украинский режиссер Олег Сенцов вернулся в Украину из российского плена. Вместе с Сенцовым в Украину вернулись 24 украинские моряки и 10 политзаключенных, которых незаконно удерживали российские власти.

Также РБК-Украина писало, что освобожденный из российского плена режиссер Олег Сенцов сделал первое свое заявление после возвращения в Украину. Так, освобожденный политзаключенный поблагодарил всех за поддержку и помощь в возвращении домой.

Кроме того, вечером 7 сентября Сенцов вместе с Владимиром Балухом покинули государственную клинику "Феофания", где проходили медицинское обследование после возвращения. По словам врачей, состояние бывших пленных разное.

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