Сенцову и Балуху назначили государственную стипендию имени Лукьяненко

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ "О назначении государственных стипендий имени Левка Лукьяненко" украинским политзаключенным Олегу Сенцову, Владимиру Балуху и Роману Сущенко. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

В соответствии с указом государственные стипендии имени Левка Лукьяненко назначены на период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после освобождения Владимиру Балуху, Николаю Семене, Олегу Сенцову, Роману Сущенко. Также назначены стипендии сроком на один год Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу.

Напомним, адвокат украинского политзаключенного Олега Сенцова рассказал о состоянии здоровья своего подзащитного. По словам адвоката, Сенцов чувствует себя отлично, он поправился до 90 килограммов.

Однако, украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что состояние здоровья украинского политзаключенного Владимира Балуха резко ухудшилось. Его содержат в ШИЗО колонии в ужасных условиях на воде и хлебе.

"У него отекли ноги, что может свидетельствовать о проблемах с почками", - отметила Денисова.

Также она сообщила, что Балуху постоянно продлевают срок содержания в штрафном изоляторе, хотя по российскому законодательству он составляет лишь 15 суток.