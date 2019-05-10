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Адвокат Сенцова рассказала об условиях его пребывания в колонии

Новости » Общество    10.05.2019 - 11:23
Адвокат Сенцова рассказала об условиях его пребывания в колонии
Фото: Олег Сенцов (facebook.comNashePrykarpattia.jpg)

Сенцов сейчас работает над сценариями

Украинский политзаключенный Олег Сенцов не жалуется на самочувствие и условия заключения. Об этом заявила адвокат Ольга Динзе, сообщает DW.

Она добавила, что Сенцов сейчас работает над сценариями.

"Половину дня все заключенные занимаются строевой подготовкой - это требование режима. Олег марширует чуть меньше других - ему позволяют больше времени тратить на прогулки и занятие спортом из-за реабилитации после голодовки", - отметила она.

Напомним, в августе 2015 года Сенцов был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в "создании террористической группировки" в оккупированном Крыму.

29 декабря 2018 года ЕСПЧ вернул статус приоритетного делу по жалобе украинских политзаключенных в РФ Олега Сенцова и Александра Кольченко. До этого Россия представила Европейскому суду по правам человека отложить обмен документами по жалобе осужденного в России украинского политзаключенного. Суд отказал РФ. Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе в комментарии РБК-Украина сообщал, что решение по жалобе политзаключенного ЕСПЧ может принять в этом году.

14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".

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