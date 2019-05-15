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Адвокат рассказал о состоянии здоровья Сенцова

Новости » Политика    15.05.2019 - 15:47
Адвокат рассказал о состоянии здоровья Сенцова
Фото: Олег Сенцов (facebook.comNashePrykarpattia.jpg)

Сенцов чувствует себя отлично

Адвокат украинского политзаключенного Олега Сенцова рассказал о состоянии здоровья своего подзащитного. Об этом Дмитрий Динзе сообщил "Крым.Реалии".

По словам адвоката, Сенцов чувствует себя отлично, он поправился до 90 килограммов. Динзе отметил, что сейчас психологическое состояние у Сенцова "отличное в следствии того, что он постоянно занимается чем-то творческим".

"Что касается физического состояния, то уже в настоящее время не приходится беспокоиться. Сейчас он поправился до 90 килограммов и чувствует себя отлично. Единственное, у него есть хронические заболевания, которые дают периодически о себе знать. Реабилитация прошла успешно. Но вы имейте ввиду, что это индивидуальная особенность организма. У Олега организм смог восстановиться, у других - он может этого не сделать. Поэтому ему повезло", - заявил Динзе.

Отметим, что 14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".

РБК-Украина писало, что 29 декабря 2018 года ЕСПЧ вернул статус приоритетного делу по жалобе украинских политзаключенных в РФ Олега Сенцова и Александра Кольченко. До этого Россия представила Европейскому суду по правам человека отложить обмен документами по жалобе осужденного в России украинского политзаключенного.

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