К Балуху не пустили консула

Фото: Владимир Балух (facebook.com/crimea-news.info)

Адвокат Балуха рассказала, что состояние здоровья политзаключенного ухудшилось

Представителя консульства Украины в РФ не допустили к политзаключенному Владимиру Балуху. Об этом сообщает Crimean Human Rights Group в Facebook.

Сотрудники колонии заявили, что Балух является гражданином РФ. Из-за этого они не допустили консула к политзаключенному. Никакой подтверждающей это информации предоставлено не было. Crimean Human Rights Group пишет, что Владимир Балух - гражданин Украины, и "автоматического" российского паспорта в Крыму он не получал. Более того, в Крыму его осудили именно как гражданина Украины.

Также в организации сообщили, что 7 мая адвокат Ольга Динзе посетила Балуха, который сейчас находится в ШИЗО в исправительной колонии № 4 г. Торжок (Тверская область, РФ).

"После прибытия в колонию его уже трижды отправляли в ШИЗО по надуманным причинам. Администрация сообщила, что в этот раз украинец должен выйти из ШИЗО 19 мая. В ШИЗО он по-прежнему ест только хлеб и пьет воду. Его состояние здоровья, по словам адвоката, заметно ухудшилось. В глаза сразу бросаются сильные отеки ног, что, скорее всего, свидетельствует о болезни почек", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 мая сообщалось, что Балуху продлили на 15 суток пребывание в штрафном изоляторе. Он с 29 марта находится в исправительной колонии №4 российского города Торжок в Тверской области.