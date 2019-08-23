Сенцова не вносили в список на обмен

Украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в Российской Федерации, не попал в список на обмен. Об этом сообщили российские СМИ, передает РБК-Украина.

Как сообщается, в Москве пока не планируют увольнять украинского политзаключенного Сенцова, который в 2015 году было незаконно приговорен к 20 годам тюремного заключения.

По данным российских СМИ, фамилии Сенцова нет в списке на обмен пленными. Также в списке нет фамилии главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, который сам отказался от обмена.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Россия договорились об обмене удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Вчера, 22 августа, в Москву прибыла украинский омбудсмен Людмила Денисова. Одна пока точно неизвестно, чьи фамилии есть в списке на обмен.

РБК-Украина писало, что российский президент Владимир Путин обдумывает возможность обмена украинского политзаключенного Олега Сенцова на главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Добавим, Министерство иностранных дел Украины в очередной раз призвало Кремль освободить политзаключенного Сенцова. Заявление с призывом к освобождению украинца было опубликовано 13 июля, в день его рождения.