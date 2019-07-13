МИД в очередной раз призвал РФ освободить Сенцова

Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)

Сегодня украинскому режиссеру Сенцову исполнилось 43 года

Министерство иностранных дел (МИД) Украины призывает освободить украинского политзаключенного Кремля режиссера Олега Сенцова. Об этом ведомство написало в Twitter.

В МИД Украины в очередной раз призвали освободить Сенцова.

"Сегодня режиссеру Олегу Сенцову исполняется 43 года. Он уже шесть лет находится в тюрьме, незаконно задержан и осужден. Мы стоим вместе с Олегом и повторяем требование освободить его", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Как известно, сегодня, 13 июля, Сенцову исполнилось 43 года. Он шестой раз встречает день своего рождения в заключении в российской колонии.

Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе у себя на странице в Facebook написал: "Олег Сенцов всем передает привет из колонии. У него все нормально, здоровье в норме. Работает над новыми рассказами и повестями".

Напомни, как писало РБК-Украина, президент России Владимир Путин думает о возможности обмена Сенцова на главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Добавим, коммуникация в деле Олега Сенцова в Европейском суде по правам человека завершена и на следующей стадии суд должен принять решение. Отмечалось, что Сенцов отказывается от какого-либо мирового соглашения.

В августе 2015 года Сенцов был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в "создании террористической группировки в оккупированном Крыму". Он отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".