Сенцов прокомментировал показания Афанасьева против него

Украинский политзаключенных Олег Сенцов не имеет претензий к Геннадию Афанасьеву, на показаниях которого, в частности, строилось дело против него. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, он не обижается ни на Афанасьева, ни на Алексея Черния.

"У меня нет никаких обид и претензий в отношении Афанасьева и Черния. Гена смог в какой-то мере реабилитироваться, Черний на свободе. У меня нет к ним претензий, но это не обязывает меня с ними общаться", - отметил Сенцов.

Напомним, Афанасьева освободили из российской тюрьмы в июне 2016 года. Его задержали после аннексии Крыма в мае 2014 года. Российские спецслужбы обвинили его в том, что он вместе с Олегом Сенцовым, Алексеем Чернием и Александром Кольченко планировали взорвать памятник Ленину на Вокзальной площади и мемориал "Вечного огня".

На допросах Афанасьев заявлял, что Сенцов организовал деятельность по борьбе за выход аннексированного Крыма из-под контроля России и хотел взорвать памятник Ленину, но первая попытка не удалась. На следующих допросах Афанасьев утверждал, что Сенцов хотел сжечь офис "Русского единства" и Партии регионов в Симферополе.

Ранее также сообщалось, что Сенцова и Кольченко будут вызывать в украинскую прокуратуру. До этого по делу о похищении российскими оккупационными властями фигурантов дела Сенцова уже давали показания Афанасьев и активист, которому удалось сбежать с полуострова, Никита Боркин.