Сенцов прокоментував свідчення Афанасьєва проти нього

Український політв'язнів Олег Сенцов не має претензій до Геннадія Афанасьєва, на свідченнях якого, зокрема, будувалася справа проти нього. Про це він заявив на прес-конференції в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, він не ображається ані на Афанасьєва, ані на Олексія Чернія.

"У мене немає жодних образ і претензій щодо Афанасьєва і Чернія. Гена зміг в якійсь мірі реабілітуватися, Черній на волі. У мене немає до них претензій, але це не зобов'язує мене з ними спілкуватися", - зазначив Сенцов.

Нагадаємо, Афанасьєва звільнили з російської в'язниці у червні 2016 року. Його затримали після анексії Криму в травні 2014 року. Російські спецслужби звинуватили його в тому, що він разом з Олегом Сенцовим, Олексієм Чернієм і Олександром Кольченком планували підірвати пам'ятник Леніну на Вокзальній площі і меморіал "Вічного вогню".

На допитах Афанасьєв заявляв, що Сенцов організував діяльність по боротьбі за вихід анексованого Криму з-під контролю Росії та хотів підірвати пам'ятник Леніну, але перша спроба не вдалася. На наступних допитах Афанасьєв стверджував, що Сенцов хотів спалити офіс "Російського єдності" і Партії регіонів у Сімферополі.

Раніше також повідомлялося, що Сенцова і Кольченка викликатимуть в українську прокуратуру. До цього у справі про викрадення російськими окупаційною владою фігурантів справи Сенцова вже давали свідчення Афанасьєв і активіст, якому вдалося втекти з півострова, Микита Боркін.