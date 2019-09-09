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Сенцова и Кольченко будут вызывать в прокуратуру

Новости » Политика    09.09.2019 - 15:51
Сенцова и Кольченко будут вызывать в прокуратуру
Фото: Олег Сенцов (РБК-Украина)

Бывшие политзаключенные должны дать показания по делу об их похищениях в оккупированном Крыму

Прокуратура Крыма будет вызывать бывших политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко для дачи показаний. Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко, передает "Громадське радио".

Сообщается, что показания будут касаться обстоятельств их похищения в оккупированном Крыму весной 2014 года. Процессуальные действия начнут проводить после того, как их завершат осматривать врачи.

Диденко добавила, что в деле о похищении Сенцову и Кольченко должны предоставить статус потерпевших.

По делу о похищении российскими оккупационными властями фигурантов дела Сенцова уже давали показания освобожденный в 2016 году Геннадий Афанасьев и активист, которому удалось сбежать с полуострова, несмотря на розыск ФСБ, Никита Боркин.

Напомним, освобожденные из заключения в РФ украинцы продолжают проходить обследования в больнице "Феофания".

Как сообщало РБК-Украина, Олегу Сенцову и Александру Кольченко организовали временное жилье. Также будет решаться вопрос о постоянном жилье. Денисова отметила, что в оккупированный Крым, где жили Сенцов и Кольченко, им возвращаться нельзя.

Сенцову и Кольченко предоставили временное жилье Семья Сенцова выехала из Крыма и направляется в Киев
Новости Украины КрымОлег СенцовАлександр Кольченко
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