ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Сенцов здобув премію Платформи європейської пам’яті та сумління

Новини » Політика    14.11.2018 - 17:47
Сенцов здобув премію Платформи європейської пам’яті та сумління
Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)

Нагороду від імені політв'язня отримав посол України в Словенії

Український режисер та політв'язень Кремля Олег Сенцов здобув премію Платформи європейської пам’яті та сумління. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посла України в Словенії Михайла Бродовича. 

Зазначається, що посол від імені Сенцова отримав нагороду під час міжнародної конференції "Темна сторона місяця", яка проходить у місті Любляна (Словенія).

"Сьогодні, 14 листопада в парламенті Словенії відбулася надзвичайно приємна та непересічна подія - у рамках міжнародної конференції "Темна сторона місяця", мав честь отримати нагороду Платформи європейської пам'яті та сумління, якою відзначено українського режисера та політичного в'язня Кремля Олега Сенцова", - написав Бродович. 

Посол відзначив демонстрацію солідарності з боку міжнародної спільноти з українськими політичними бранцями.

"Важливо змусити державу-агресора поважати права та свободи людини. Демократичне та правове суспільство не має і не може стояти осторонь цієї проблеми сучасності", - додав дипломат.

За інформацією PEN Ukraine, нагороду найближчим часом буде передано родичам Олега Сенцова в Україні.

Зазначимо, Платформа європейської пам'яті та сумління - міжнародний проект, покликаний досліджувати діяльність і злочини тоталітарних режимів у Європі в XX столітті та не допустити відновлення тоталітаризму в Європі. Від України членами Платформи є Український інститут національної пам'яті, Центр досліджень визвольного руху, Національний музей "Меморіал жертв Голодомору", Фонд збереження історії Майдану та Меджліс кримськотатарського народу.

Сенцов здобув премію Платформи європейської пам’яті та сумління

Нагадаємо, що в жовтні Сенцов отримав премію Сахарова.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 9 листопада заступник голови ФСВП Росії Валерій Максименко заявив, що зі здоров'ям Олега Сенцова нібито "все добре".

Сенцов припинив голодування 6 жовтня 2018 року. У своїй заяві політв'язень зазначив, що припиняє голодування у зв'язку з критичним станом здоров'я та патологічними змінами в організмі. За час голодування він схуд на 12 кг.

Адвокат планує знову відвідати Сенцова ГПУ склала підозру російському слідчому, який змусив Гриба дати неправдиве зізнання
Новини України Олег Сенцовполитзаключенные в РФ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся