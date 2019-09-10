Сенцов никогда не получал российского паспорта

Освобожденный в рамках обмена пленными украинский политзаключенный Олег Сенцов заявил, что у него никогда не было российского паспорта. Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

Как напомнил Сенцов, в 2014 году, после того, как Россия захватила Крым, можно было написать отказ от российского гражданства, иначе оно давалось автоматически.

"Я не собирался в этом участвовать. Соответственно, когда я оказался в плену в тюрьме, они пытались этим воспользоваться. Нам пытались сделать, чтобы мы получили российские паспорта. У меня не было российского паспорта никогда", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, украинские политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко 10 сентября провели пресс-конференцию после освобождения из российского плена.

На пресс-конференции 10 сентября Олег Сенцов и Александр Кольченко рассказали, будут ли судиться с Россией. В частности, Сенцов отметил, что не намерен судиться индивидуально, а Кольчено подчеркнул, что его защита подавала иск в ЕСПЧ.