Сенцов ніколи не отримував російського паспорта

Звільнений в рамках обміну полоненими український політв'язень Олег Сенцов заявив, що у нього ніколи не було російського паспорта. Про це він сказав на прес-конференції в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Як нагадав Сенцов, в 2014 році, після того, як Росія захопила Крим, можна було написати відмову від російського громадянства, інакше воно давалося автоматично.

"Я не збирався в цьому брати участь. Відповідно, коли я опинився в полоні у в'язниці, вони намагалися цим скористатися. Нам намагалися зробити, щоб ми отримали російські паспорти. У мене не було російського паспорта ніколи", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, українські політв'язні Олег Сенцов і Олександр Кольченко 10 вересня провели прес-конференцію після звільнення з російського полону.

На прес-конференції 10 вересня Олег Сенцов і Олександр Кольченко розповіли, чи будуть судитися з Росією. Зокрема, Сенцов зазначив, що не має наміру судитися індивідуально, а Кольчено підкреслив, що його захист подавав позов до ЄСПЛ.