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Сенцов написал письмо правозащитникам

НовостиПроисшествия    09.06.2018 - 19:25
Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)
Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)

Сенцов сообщил, что его "перевели из камеры в местную санчасть лагеря, предоставив отдельную палату"

Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно удерживаемый в тюрьме Российской Федерации, написал письмо правозащитникам Николаю и Татьяне Щур, сообщает "Громадське".

Сенцов, который уже почти 30 дней голодает, написал правозащитникам, что чувствует себя нормально и прекращать голодовку не собирается. Он также отметил, что его в российской тюрьме постоянно обследуют врачи.

"Обо мне здесь хорошо заботятся. Врач обследует постоянно, анализы, обследования, капельницы. Как для четвертой недели полета, пилот чувствует себя нормально! Дальше посмотрим, но все понимают, что я не отступлю, поэтому готовят варианты дальнейшего сохранения моего здоровья. Так что об этом пока не беспокойтесь", - написал он.

Кроме того, Сенцов добавил, что его "на днях перевели из камеры в местную санчасть лагеря, предоставив отдельную палату".

Фото: письмо Сенцова (hromadske.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что украинского режиссера Олега Сенцова осмотрел консилиум российских врачей.

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Теги публикации: Российская Федерация, Олег Сенцов, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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