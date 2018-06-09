Сенцов написав листа правозахисникам

Сенцов повідомив, що його "перевели з камери в місцеву санчастину табору, надавши окрему палату"

Український режисер Олег Сенцов, незаконно утримуваний у в'язниці Російської Федерації, написав листа правозахисникам Миколі та Тетяні Щур, повідомляє "Громадське".

Сенцов, який вже майже 30 днів голодує, написав правозахисникам, що відчуває себе нормально і припиняти голодування не планує. Він також зазначив, що його у російській тюрмі постійно обстежують лікарі.

"Про мене тут добре піклуються. Лікар обстежує постійно, аналізи, обстеження, крапельниці. Як для четвертого тижня польоту, пілот відчуває себе нормально! Далі подивимося, але всі розуміють, що я не відступлю, тому готують варіанти подальшого збереження мого здоров'я. Так що про це поки не турбуйтеся", - написав він.

Крім того, Сенцов додав, що його "днями перевели з камери в місцеву санчастину табору, надавши окрему палату".

Фото: лист Сенцова (hromadske.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українського режисера Олега Сенцова оглянув консиліум російських лікарів.