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Сенцова осмотрел консилиум российских врачей

НовостиПроисшествия    09.06.2018 - 18:25
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Сенцов добровольно отказался от приема пищи

Украинского режиссера Олега Сенцова осмотрел консилиум российских врачей. Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на управление российской Федеральной службы исполнения наказаний.

Как отмечается, обследование Сенцова, который 27-й день голодает в колонии, провел консилиум медиков Лабытнанги в Ямало-Ненецком округе России.

"Сообщаем, что осужденный Сенцов О.Г., который добровольно отказался от приема пищи, постоянно находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание. 8 июня проведен очередной консилиум врачей-специалистов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее спикер министерства иностранных дел (МИД) Украины Марьяна Беца сообщала, что к Сенцову, удерживаемого в России, за четыре года ни разу не допустили украинского консула.

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Теги публикации: Российская Федерация, Олег Сенцов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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