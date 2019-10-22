Сенцов має намір створити правозахисну організацію

Фото: Олег Сенцов (РБК-Україна)

Сенцов дійшов висновку, що громадською діяльністю треба займатися на професійно

Український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов заявив про створення громадської організації. Про це він сказав після церемонії Ukrainian ID Awards в Українському домі, де він оримав премію, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Сенцов зазначив, що крім особистого життя для нього важливими є громадська діяльність і творчість, насамперед кіно.

"Я знімаю про те, що мені цікаво, те, що всередині мене. А громадська діяльність - це зовнішнє, те, що потрібно для країни, для хлопців, які у в'язниці. Ось цим я займаюся", - зазначив він.

За словами режисера, він дійшов висновку, що громадською діяльністю треба займатися на професійному рівні.

"Зараз такий час, я всюди катаюся, всім цікавий, але це недовго триватиме, півроку максимум. Потім я всім набридну, і треба робити це більш професійно. Тому я сьогодні прийняв рішення про створення громадської організації, в якій займатимуся досить широким спектром громадської роботи - правозахисної та культурної. Можливо, буде створено окремий фонд для функціонування цієї організації. Може, я навіть назву його своїм ім'ям, щоб скоріше зібрати гроші", - сказав Сенцов.

Зазначимо, що Сенцов став першим лауреатом премії Ukrainian ID Awards, яка була заснована в 2018 році за ініціативи громадянського суспільства під егідою Фонду гуманітарного розвитку України.

Премію вручила президент Фонду гуманітарного розвитку України, засновниця міжнародного економіко-гуманітарного форуму Ukrainian ID, ініціатор премії Ukrainian ID Awards Наталія Заболотна.

На своїй сторінці у Facebook, Сенцов опублікував фото отриманої премії.

"Ukrainian ID Award. Бронзова премія, яка пахне сіном", - написав він.

Фото: Олег Сенцов / Facebook

Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов став лауреатом премії імені Сахарова за 2018 рік.

Після повернення Сенцова з російського полону арезидент Європарламенту Давид Сассолі заявляв про готовність особисто привезти в Україну премію імені Андрія Сахарова, присуджену режисеру Олегу Сенцову, якщо той не зможе забрати її сам за станом здоров'я.

Згодом стало відомо, що Європейський парламент на невизначений термін відтермінував церемонію вручення премії імені Андрія Сахарова українському режисерові Олегу Сенцову.

РБК-Україна також писало, що Сецов відвідає Європейський парламент 25 листопада, щоб виступити в Раді із закордонних справ. Також очікується, що наприкінці наступного місяця він отримає премію Сахарова.