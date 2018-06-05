Сенцов написав лист лідерам країн G7

Сенцов написав лист лідерам країн "Великої сімки"

Український політв'язень в Росії, режисер Олег Сенцов, який голодує у в'язниці 23 день, написав лист лідерам країн "Великої сімки" (G7). Про це повідомляє "Громадське".

Фото листа Сенцова оприлюднила сестра політв'язня Наталія Каплан.

"Шановні панове! Дякую Вам велике за те, що ви і ваші країни робите для України. Нам ще багато належить зробити самим і з вашою допомогою. Наприклад, перемогти в цій гібридної війні з нашим ворогом. З приводу ситуації з українськими політв'язнями, я сподіваюся, що ви щось зможете зробити для вирішення їхніх доль і не будете зосереджуватися на одній особистості, наприклад, мені. А допоможете багатьом. Удачі вам у вашій нелегкій справі! Слава Україні!", - написав Сенцов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент має намір відвідати Сенцова, що знаходиться в російській колонії. Пізніше стало відомо, що Сенцов погодився зустрітися з архієпископом Сімферопольським і Кримським Климентом.