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В Европарламенте обсудят ситуацию с Олегом Сенцовим

НовостиОбщество    11.06.2018 - 13:48
Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)
Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)

Обсуждение состоится 14 июня

14 июня на пленарной сессии Европейского парламента будет рассмотрена ситуация с заключенным в России украинским режиссером Олегом Сенцовим. Об этом сообщает DW.

"В четверг у нас пройдут дебаты о России. Мы будем говорить о политического заключенного Олега Сенцова", - сообщил представитель Европарламента Нил Корлет.

В тот же день по этому вопросу будет принято резолюцию неюридического характера.

Напомним, ранее Сенцов написал письмо лидерам стран G7.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения 64 украинских политзаключенных, которых удерживает Россия, при этом он не требует собственного увольнения. До этого Сенцов готовился к голодовке около полутора месяцев. На данный момент его перевели в изолированную камеру, где состояние его здоровья контролируют медики.

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Теги публикации: Олег Сенцов, Европарламент  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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