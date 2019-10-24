Сент-Этьен - Александрия: анонс матча

"Александрия" встретится с "Сент-Этьеном" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Трансляция начнется в 19:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2". Букмекеры считают фаворитами французскую команду. Накануне александрийцы более 4 часов не могли вылететь на матч.

24 октября 19:55

Сент-Этьене, стадион "Жоффруа Гишар"

"Сент-Этьен" и "Александрия" пока не одержали в группе I ни одной победы и постараются исправить положение в первом очном матче друг с другом.

Обе команды одинаково начали групповой этап: поражение в первом туре и ничья - во втором. Дебютанты групповой стадии "Александрия" сначала уступили на выезде "Вольфсбургу" (1:3), после чего добились домашней ничьей с "Гентом" (1:1). "Сент-Этьен" же наоборот: стартовал с гостевого поражения от бельгийцев (2:3), а затем поделил дома очки с немецкой командой (1:1).

Таким образом, у обеих команд по одному набранному очку, но французы располагаются в таблице выше за счет лучшей разницы забитых-пропущенных мячей.

После второго тура ЛЕ во французском клубе сменился главный тренер - вместо Гислена Прентана пришел Клод Пюэль. Несмотря на это, команда набрала неплохой ход в чемпионате Франции, добыв три победы кряду, причем с идентичным счетом - 1:0. Александрийцы, в свою очередь, уступили на прошлых выходных киевскому "Динамо" в матче УПЛ - 1:0.