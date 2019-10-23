ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Александрия" не может вылететь на матч Лиги Европы из-за погодных условий

Новости » Спорт    23.10.2019 - 12:25
"Александрия" не может вылететь на матч Лиги Европы из-за погодных условий
Фото: игроки "Александрии" ожидают вылета (twitter.com/FCO1948)

Ожидается, что вылет состоится в 14:00

Украинский футбольный клуб "Александрии" из-за сложных погодных условий не может вылететь во Францию, где команде предстоит провести матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против "Сент-Этьена". Об этом сообщается в официальном Twitter александрийской команды.

Рейс задержали на четыре часа из-за сильного тумана. Согласно данным табло аэропорта "Борисполя", вылет ожидается в 14:00.

Отметим, уже несколько дней над Киевом фиксируют смог. Основными причинами называют погодные условия и сожжение сухой травы и опавших листьев жителями прилегающих к столице районов.

Поединок "Сент-Этьен" - "Александрия" должен состояться на стадионе "Жоффруа Гишар" 24 октября, начало – в 19:55 по киевскому времени.

После двух стартовых туров "Александрия" вместе с бельгийским "Гентом" имеют по одному очку в группе I Лиги Европы. Другие участники квартета "Сент-Этьенн" и "Вольфсбург" имеют по четыре пункта.

В первой игре украинский клуб уступил на выезде немецкой команде (1:3), после чего во Львове сыграл вничью с бельгийцами (1:1).

Во Львове из-за тумана не смогли приземлиться самолеты Синоптики предупредили о тумане в Украине
Новости Украины ГидрометцентрЛига ЕвропыАлександрияПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь