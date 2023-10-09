Сенсаційний лідер, нахабний новачок і гранди в тіні: як виглядає таблиця УПЛ перед паузою

Криворізький "Кривбас" несподівано залишив позаду донецький "Шахтар" і київське "Динамо" за підсумками третини сезону 2023/24 української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Команда Юрія Вернидуба набрала 20 очок після десяти турів і очолила турнірну таблицю чемпіонату України. У звітному турі криворіжці мінімально здолали одеський "Чорноморець" завдяки голу Приходька.

"Кривбас" у нинішньому сезоні загалом здобув 6 перемог. Ще двічі підопічні Вернидуба звели поєдинки внічию. Також криворіжці встигли зазнати двох поразок – від львівського "Руха" (1:3) та "Олександрії" (0:1).

Натомість новачок сезону – житомирське "Полісся" – іде другим. Команда Юрія Калітвінцева вже набрала 19 очок у дебютній кампанії в еліті. У десятому турі "поліські вовки" сенсаційно переграли "Динамо" (3:2).

Замкнув проміжну трійку призерів "Шахтар". Підопічні Патріка ван Леувена мають в активі 18 пунктів і матч проти луганської "Зорі" в запасі. Тим часом "Динамо" опинилося на 6-й сходинці (15 очок). Щоправда, кияни ще мають 3 незіграні поєдинки.