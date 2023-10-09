Сенсационный лидер, наглый новичок и гранды в тени: как выглядит таблица УПЛ перед паузой
Криворожский "Кривбасс" неожиданно оставил позади донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" по итогам трети сезона 2023/24 украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
Команда Юрия Вернидуба набрала 20 очков после десяти туров и возглавила турнирную таблицу чемпионата Украины. В отчетном туре криворожцы минимально одолели одесский "Черноморец" благодаря голу Приходько.
"Кривбасс" в нынешнем сезоне в общей сложности одержал 6 побед. Еще дважды подопечные Вернидуба свели поединки вничью. Также криворожцы успели потерпеть два поражения – от львовского "Руха" (1:3) и "Александрии" (0:1).
В свою очередь новичок сезона – житомирское "Полесье" – идет вторым. Команда Юрия Калитвинцева уже набрала 19 очков в дебютной кампании в элите. В десятом туре "полесские волки" сенсационно обыграли "Динамо" (3:2).
Замкнул промежуточную тройку призеров "Шахтер". У подопечных Патрика ван Леувена есть в активе 18 пунктов и матч против луганской "Зари" в запасе. Тем временем "Динамо" оказалось на 6-й строчке (15 очков). Правда, у киевлян еще есть 3 несыгранных поединка.
К слову, ранее Украина сохранила положение в рейтинге ФИФА за сентябрь.
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