Сенсація в Кубку України: аматорський клуб вперше зіграє в 1/8 фіналу

Аматорський футбольний клуб "Агротех" з Тишківки Кіровоградської області сенсаційно пробився до 1/8 фіналу Кубка України сезону 2025/26. Команда перемогла одеський "Чорноморець" у серії пенальті після нічиєї 1:1.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
"Агротех" відкрив рахунок на 18-й хвилині завдяки голу Пастухова. "Чорноморець" зрівняв на 74-й хвилині, реалізувавши пенальті через Луїфера Ернандеса.
У серії післяматчевих пенальті аматорський клуб виявився точнішим - 5:3, вдруге поспіль здобувши перемогу у Кубку України таким чином.
Для "Агротеху" це історичний успіх, адже клуб вперше вийшов так далеко у національному турнірі.
З сезону 2025/26 УАФ змінила формат Кубка України: перші представники УПЛ стартують не з третього раунду, а з 1/32 фіналу (за винятком учасників єврокубків).
Це збільшує шанси аматорів пробитися далі, як показав "Агротех", який вже вибив із турніру представника УПЛ "Епіцентр".
Усього у 1/16 фіналу брали участь п’ять аматорських клубів, але далі пройшов лише "Агротех".
Клуб заснований у 2010 році. У сезоні 2023/24 "Агротех" став чемпіоном України серед аматорів, а у 2025 році - володарем аматорського Кубка України.
У сезоні 2025/26 аматори вже виграли обидва матчі чемпіонату з сумарним рахунком 4:1, демонструючи високий рівень гри.
