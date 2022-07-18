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Сенсация Уимблдона-2022 стал героем документалки Netflix

Фото: Ник Кирьос дошел до финала Уимблдона-2022 (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорцив

Документальный фильм о финалисте Уимблдонского турнира этого года Ника Кирьоса снял американский стриминговый сервис Netflix.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Турнирный путь австралийца оказался в центре сюжета новой картины. Еще до травяного мэйджора 27-летний теннисист подписал с Netflix контракт на эксклюзивные съемки.

Съемочная группа имела постоянный доступ к Кирьосу в течение Уимблдона-2022. Главный акцент в документалке сделают на финале турнира "Большого шлема" – первом подобном достижении в карьере австралийского теннисиста.

Кроме того, в фильме найдется место вечеринке в одном из лондонских клубов после финала и скандальным проделкам Кирьоса. В течение Уимблдонского турнира он дважды был оштрафован за неспортивное поведение – за плевок в фаната и громкую брань.

В проигранном Новаке Джоковиче в четырех сетах решающем матче Кирьос постоянно конфликтовал с собственной группой поддержки и бурно реагировал на крики с трибун. Первым досталось за несвоевременную поддержку, вторым – за то, что отвлекали.

По пути в финал мэйджора австралиец одолел Джабба, Краиновича, Циципаса, Накашиму, Гарина и Надаля (отказ). До этого Кирьос играл лишь в четвертьфиналах турниров "Большого шлема".

К слову, экс-первая ракетка мира Хьюитт вошел в Зал теннисной славы в Ньюпорте.

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ТеннисУимблдонNetflix