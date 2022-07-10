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Джокович выиграл Уимблдон-2022 и обошел Федерера по титулам "Большого шлема"

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Соединенное Королевство, Воскресенье 10 июля 2022 19:16
Джокович выиграл Уимблдон-2022 и обошел Федерера по титулам "Большого шлема" Фото: Новак Джокович завоевал 21-й титул "Большого шлема" (twitter.com/Wimbledon)
Автор: Антон Федорцив

Победой сербского теннисиста Новака Джоковича над австралийцем Ником Кирьосом в четырех сетах завершился финал Уимблдонского турнира-2022.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон-2022, мужчины, финал

Джокович – Кирьос – 4:6, 6:3, 6:4, 7:6

Первый сет оказался самым коротким в поединке. Соперники стабильно легко брали свои подачи и уложились всего в 32 минуты. Нарушителем "спокойствия" стал Кирьос, который при счете 2:2 оформил брейк. Одного такого выпада австралийцу хватило, чтобы повести в счете.

Во второй партии борьбы стало больше. Джокович оформил брейк в четвертом гейме, а затем серб и его оппонент продолжили выигрывать свои подачи. В гейме, который должен был стать финальным для Джоковича, Кирьос не использовал четыре (!) брейк-пойнта и проиграл сет.

Еще более консервативной стала третья партия. Финалисты своими успешными подачами довели счет до 4:4, но тут не вовремя занервничал Кирьос. Ведя 40:0, он умудрился проиграть гейм на собственной подаче. В следующем же Джокович дожал австралийца и повел по сетам.

Бескомпромиссно серб и австралиец провели четвертую партию. Несмотря на сопротивление соперника, оба только побеждали на своих подачах, довели счет 6:6 и перешли выяснять отношения в тай-брейк. А там Кирьос допустил несколько ошибок и проиграл и сет, и матч.

Добытый на травяном мэйджоре титул стал для Новака Джоковича 21-м на турнирах "Большого шлема" и 7-м на Уимблдоне. По триумфам на мэйджорах серб обошел принципиального оппонента – Роджера Федерера (20 титулов). Впереди – Рафаэль Надаль (22).

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

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Теннис Новак Джокович Уимблдон
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