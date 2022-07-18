RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сенсація Вімблдона-2022 став героєм документалки Netflix

Фото: Нік Кірйос дійшов до фіналу Вімблдона-2022 (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорців

Документальний фільм про фіналіста цьогорічного Вімблдонського турніру Ніка Кірйоса зняв американський стрімінговий сервіс Netflix.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Турнірний шлях австралійця опинився в центрі сюжету нової стрічки. Ще до трав'яного мейджора 27-річний тенісист підписав із Netflix контракт на ексклюзивні зйомки.

Знімальна група мала постійний доступ до Кірйоса впродовж Вімблдона-2022. Головний акцент у документалці зроблять на фіналі турніру "Великого шолома" – першому подібному досягненні в кар'єрі австралійського тенісиста.

Окрім того, у фільмі знайдеться місце вечірці в одному з лондонських клубів після фіналу та скандальним витівкам Кірйоса. Упродовж Вімблдонського турніру він двічі був оштрафований за неспортивну поведінку – за плювок у фаната та гучну лайку.

У програному Новаку Джоковічу в чотирьох сетах вирішальному матчі Кірйос постійно конфліктував із власною групою підтримки та бурхливо реагував на крики з трибун. Першим дісталося за невчасну підтримку, другим – за відволікання.

На шляху до фіналу мейджора австралієць здолав Джабба, Країновіча, Ціціпаса, Накашіму, Гаріна та Надаля (відмова). До цього Кірйос грав лише в чвертьфіналах турнірів "Великого шолома".

До слова, екс-перша ракетка світу Г'юїтт увійшов до Залу тенісної слави в Ньюпорті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТеннисУимблдонNetflix