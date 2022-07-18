Сенсація Вімблдона-2022 став героєм документалки Netflix

Турнірний шлях австралійця опинився в центрі сюжету нової стрічки. Ще до трав'яного мейджора 27-річний тенісист підписав із Netflix контракт на ексклюзивні зйомки.

Знімальна група мала постійний доступ до Кірйоса впродовж Вімблдона-2022. Головний акцент у документалці зроблять на фіналі турніру "Великого шолома" – першому подібному досягненні в кар'єрі австралійського тенісиста.

Окрім того, у фільмі знайдеться місце вечірці в одному з лондонських клубів після фіналу та скандальним витівкам Кірйоса. Упродовж Вімблдонського турніру він двічі був оштрафований за неспортивну поведінку – за плювок у фаната та гучну лайку.

У програному Новаку Джоковічу в чотирьох сетах вирішальному матчі Кірйос постійно конфліктував із власною групою підтримки та бурхливо реагував на крики з трибун. Першим дісталося за невчасну підтримку, другим – за відволікання.

На шляху до фіналу мейджора австралієць здолав Джабба, Країновіча, Ціціпаса, Накашіму, Гаріна та Надаля (відмова). До цього Кірйос грав лише в чвертьфіналах турнірів "Великого шолома".