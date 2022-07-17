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Экс-первая ракетка мира Хьюитт вошел в Зал теннисной славы

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США, Воскресенье 17 июля 2022 11:38
Экс-первая ракетка мира Хьюитт вошел в Зал теннисной славы Фото: Лейтон Хьюитт (второй слева) с семьей (atptour.com)
Автор: Антон Федорцив

Международный зал теннисной славы в американском Ньюпорте пополнился звездой мужского тура начала века Лейтоном Хьюиттом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ATP.

Австралиец введен в зал славы на специальной церемонии в штате Род-Айленд. "Новобранец" музея был презентован легендами-соотечественниками – Джоном Ньюкомбом и Тони Рочем.

Хьюитт начал выступления в туре в 1998 году. Всего за три года он стал самым молодым первым номером рейтинга ATP. Австралийцу еще не исполнился и 21, когда он возглавил классификацию. В статусе первой ракетки мира он пробыл 80 недель.

Хьюитт триумфовал на US Open-2001, одолев в финале одного из своих идолов – Пита Сампраса. В 2002 году он победил на Уимблдоне. Также он стал лучшим на Итоговых турнирах ATP в 2001 и 2002 гг. и завоевал два Кубка Дэвиса с Австралией.

Завершил свои выступления на профессиональном уровне Лейтон Хьюитт в 2016 году. Тогда он покинул Australian Open после второго раунда. За карьеру он завоевал 30 титулов ATP.

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

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