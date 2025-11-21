Сенсація у політичних колах США: Трампа і Венса не запросили на похорон Діка Чейні

У четвер, 20 листопада 2025 року, у Вашингтонському національному соборі відбувся похорон колишнього віцепрезидента США Діка Чейні, одного з найвпливовіших політичних діячів сучасної республіканської партії.

Церемонія відзначилася присутністю колишніх президентів і віцепрезидентів, а також високопоставлених політичних діячів обох партій, проте на ній не було нинішнього президента Дональда Трампа та віцепрезидента Дж. Д. Венса, яких не запросили.

Вшанування Чейні

Серед присутніх були колишні президенти Джордж В. Буш і Джо Байден, колишні перші леді Лаура Буш і Джилл Байден, а також колишні віцепрезиденти Камала Гарріс, Майк Пенс, Аль Гор та Ден Квейл. Буш у своїй промові відзначив Чейні як відданого державному служінню лідера, на якого завжди можна було покластися, і який підвищував стандарти роботи оточуючих.

"Його здібності були очевидні, без потреби в самопіарі", - сказав Буш. - "Його талант і стриманість перевищували его".

Буш також нагадав, що саме Чейні допоміг йому обрати віцепрезидента під час президентської кампанії 2000 року, і що сам запропонував свою кандидатуру лише після ретельного обміркування. Чейні обіймав посаду віцепрезидента два терміни та став одним із найвпливовіших віцепрезидентів сучасності.

Політичний контекст

Чейні відомий своїм консерватизмом та участю у формуванні зовнішньої політики США, зокрема війни в Іраку. Водночас він підтримував прогресивні позиції у деяких соціальних питаннях, зокрема щодо одностатевих шлюбів.

В останні роки життя Чейні активно виступав проти Трампа, особливо після того, як його дочка Ліз Чейні розкритикувала екс-президента за роль у подіях 6 січня 2021 року.

Майк Пенс зазначив, що Чейні дав йому важливі поради щодо роботи на посаді віцепрезидента, зокрема завжди ознайомлюватися з президентським щоденним брифінгом перед будь-якими зустрічами.

Деталі церемонії

Чейні отримав повні військові почесті, а почесними носіями труни стали члени його охоронного підрозділу, колишні керівники апарату та фотограф Девід Х’юм Кеннерлі. Церемонія була закритою та відбулася за запрошеннями.

На одній зі сторінок буклету церемонії було наведено слова натураліста Джона Мюра: "Гори кличуть, і я мушу йти".

Цей похорон став відображенням часу, коли Вашингтон міг збирати політиків з обох партій для вшанування значущих діячів, незважаючи на політичну поляризацію сучасності.