Три дебютанти ЛЧ: хто вони та як створили сенсацію в Європі?

Історичні успіхи трьох клубів

Ввечері 26 серпня відбулися три матчі заключної стадії відбору. Казахстанський "Кайрат" в серії післяматчевих пенальті пройшов шотландський "Селтік". Основний і додатковий час обох поєдинків завершився з рахунком 0:0, а в серії 11-метрових сильнішими виявилися казахстанці (3:2).

Завдяки цьому "Кайрат", що базується в Алмати, став найсхіднішим клубом в історії, який вийшов до основного етапу Ліги чемпіонів.

Для "Кайрата" це перший вихід в основну стадію найпрестижнішого єврокубку, а для Казахстану - другий випадок після "Астани" у 2015 році.

Кіпрський "Пафос" здолав сербську "Црвену Звезду" за сумою двох матчів (3:2). Після виїзної перемоги (2:1), вдома кіпріоти зіграли внічию (1:1).

Норвезький "Буде-Глімт" пробився до наступного раунду, попри поразку від австрійського "Штурму" в матчі-відповіді (1:2). Норвезький клуб мав комфортну перевагу після першої гри, в якій розгромив суперника з рахунком 5:0.

Окрім цих трьох команд, в основній стадії Ліги чемпіонів цього сезону дебютує також бельгійський "Юніон Сент-Жилуаз", який став чемпіоном країни вперше за 90 років і здобув пряму путівку до турніру.

Хто ще дебютує

Окрім цих трьох клубів, у сезоні-2025/26 у Лізі чемпіонів дебютує бельгійський "Юніон Сент-Жилуаз", який став чемпіоном країни вперше за 90 років і отримав пряму путівку на основний етап.

Розклад матчів 27 серпня

Сьогодні, 27 серпня, відбудуться ще чотири матчі плейоф кваліфікації, але всі учасники цих протистоянь раніше вже грали в Лізі чемпіонів:

19:45 "Карабах" (Азербайджан) – "Ференцварош" (Угорщина)

22:00 "Бенфіка" (Португалія) – "Фенербахче" (Туреччина)

22:00 "Копенгаген" (Данія) – "Базель" (Швейцарія)

22:00 "Брюгге" (Бельгія) – "Рейнджерс" (Шотландія)

Український слід

Єдиним представником України у кваліфікації було київське "Динамо". Команда Олександра Шовковського вибула у третьому раунді, поступившись "Пафосу" (0:1, 0:2).

Водночас боротьбу продовжує "Бенфіка" з українським воротарем Анатолієм Трубіним, яка після перемоги над "Ніццою" зустрінеться з "Фенербахче".

Що далі

Основний етап Ліги чемпіонів, який тепер називається етапом ліги, стартує у вересні. У ньому зіграють 36 команд, кожна проведе по вісім матчів з різними суперниками.

Жеребкування основної стадії відбудеться 28 серпня о 19:00 за київським часом.