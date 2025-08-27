Три дебютанта ЛЧ: кто они и как сотворили сенсацию в Европе?

По итогам первых ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов определились первые три дебютанта обновленного турнира. Впервые в основной этап ЛЧ пробились казахстанский "Кайрат", кипрский "Пафос" и норвежский "Буде-Глимт".
О результате соревнований сообщает РБК-Украина.
Вечером 26 августа состоялись три матча заключительной стадии отбора. Казахстанский "Кайрат" в серии послематчевых пенальти прошел шотландский "Селтик". Основное и дополнительное время обоих поединков завершилось со счетом 0:0, а в серии 11-метровых сильнее оказались казахстанцы (3:2).
Благодаря этому "Кайрат", базирующийся в Алматы, стал самым восточным клубом в истории, который вышел в основной этап Лиги чемпионов.
Для "Кайрата" это первый выход в основную стадию самого престижного еврокубка, а для Казахстана - второй случай после "Астаны" в 2015 году.
Кипрский "Пафос" одолел сербскую "Црвену Звезду" по сумме двух матчей (3:2). После выездной победы (2:1), дома киприоты сыграли вничью (1:1).
Норвежский "Буде-Глимт" пробился в следующий раунд, несмотря на поражение от австрийского "Штурма" в ответном матче (1:2). Норвежский клуб имел комфортное преимущество после первой игры, в которой разгромил соперника со счетом 5:0.
Кроме этих трех команд, в основной стадии Лиги чемпионов в этом сезоне дебютирует также бельгийский "Юнион Сент-Жилуаз", который стал чемпионом страны впервые за 90 лет и получил прямую путевку в турнир.
Сегодня, 27 августа, состоятся еще четыре матча плейоф квалификации, но все участники этих противостояний ранее уже играли в Лиге чемпионов:
Единственным представителем Украины в квалификации было киевское "Динамо". Команда Александра Шовковского выбыла в третьем раунде, уступив "Пафосу" (0:1, 0:2).
В то же время борьбу продолжает "Бенфика" с украинским вратарем Анатолием Трубиным, которая после победы над "Ниццей" встретится с "Фенербахче".
Основной этап Лиги чемпионов, который теперь называется этапом лиги, стартует в сентябре. В нем сыграют 36 команд, каждая проведет по восемь матчей с разными соперниками.
Жеребьевка основной стадии состоится 28 августа в 19:00 по киевскому времени.
