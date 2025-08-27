Три дебютанта ЛЧ: кто они и как сотворили сенсацию в Европе?

Исторические успехи трех клубов

Вечером 26 августа состоялись три матча заключительной стадии отбора. Казахстанский "Кайрат" в серии послематчевых пенальти прошел шотландский "Селтик". Основное и дополнительное время обоих поединков завершилось со счетом 0:0, а в серии 11-метровых сильнее оказались казахстанцы (3:2).

Благодаря этому "Кайрат", базирующийся в Алматы, стал самым восточным клубом в истории, который вышел в основной этап Лиги чемпионов.

Для "Кайрата" это первый выход в основную стадию самого престижного еврокубка, а для Казахстана - второй случай после "Астаны" в 2015 году.

Кипрский "Пафос" одолел сербскую "Црвену Звезду" по сумме двух матчей (3:2). После выездной победы (2:1), дома киприоты сыграли вничью (1:1).

Норвежский "Буде-Глимт" пробился в следующий раунд, несмотря на поражение от австрийского "Штурма" в ответном матче (1:2). Норвежский клуб имел комфортное преимущество после первой игры, в которой разгромил соперника со счетом 5:0.

Кроме этих трех команд, в основной стадии Лиги чемпионов в этом сезоне дебютирует также бельгийский "Юнион Сент-Жилуаз", который стал чемпионом страны впервые за 90 лет и получил прямую путевку в турнир.

Кто еще дебютирует

Расписание матчей 27 августа

Сегодня, 27 августа, состоятся еще четыре матча плейоф квалификации, но все участники этих противостояний ранее уже играли в Лиге чемпионов:

19:45 "Карабах" (Азербайджан) - "Ференцварош" (Венгрия)

22:00 "Бенфика" (Португалия) - "Фенербахче" (Турция)

22:00 "Копенгаген" (Дания) - "Базель" (Швейцария)

22:00 "Брюгге" (Бельгия) - "Рейнджерс" (Шотландия)

Украинский след

Единственным представителем Украины в квалификации было киевское "Динамо". Команда Александра Шовковского выбыла в третьем раунде, уступив "Пафосу" (0:1, 0:2).

В то же время борьбу продолжает "Бенфика" с украинским вратарем Анатолием Трубиным, которая после победы над "Ниццей" встретится с "Фенербахче".

Что дальше

Основной этап Лиги чемпионов, который теперь называется этапом лиги, стартует в сентябре. В нем сыграют 36 команд, каждая проведет по восемь матчей с разными соперниками.

Жеребьевка основной стадии состоится 28 августа в 19:00 по киевскому времени.