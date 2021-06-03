UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Сенниченко рассказал об итогах продажи Львовской колонии за 377,5 млн грн

Автор: РБК-Украина

В Украине на аукционе продали имущество Львовской исправительной колонии №48. За тюрьму соревновались 7 участников, а цена выросла почти в три раза - со 136 млн до 377,5 млн гривен.

Об этом сообщил председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко в Facebook.

По его словам, тюрьма не функционирует по назначению с начала 2018 года, и использовалась лишь на 40%.

"Следовательно, здания постепенно разваливаются, а на их содержание государство тратило миллионы гривен. Но мы изменили эту ситуацию", - написал Сенниченко.

Фонд госимущества совместно с Министерством юстиции Украины обеспечили подготовку объекта к приватизации, прозрачность процедур и полный доступ к информации для всех потенциальных инвесторов по принципу "все знают все", - добавил глава ФГИ.

В общем, на прозрачные аукционы планируется выставить имущество 35-ти исправительных учреждений, находящихся в "законсервированном" состоянии.

"Тем временем, Фонд уже завершил подготовку первого объекта большой приватизации ОГХК. Уже летом, впервые за 15 лет, состоится историческое событие и принесет миллиарды гривен в государственный бюджет. Ожидаем лишь на согласование условий аукциона Кабмином", - сообщил Сенниченко.

Напомним, ранее сообщалось, что после продажи незадействованных тюрем начнется строительство новых в городах, где местные власти выделили землю.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины приватизацияФГИтюрьма