Сенниченко рассказал об итогах продажи Львовской колонии за 377,5 млн грн

По его словам, тюрьма не функционирует по назначению с начала 2018 года, и использовалась лишь на 40%.

"Следовательно, здания постепенно разваливаются, а на их содержание государство тратило миллионы гривен. Но мы изменили эту ситуацию", - написал Сенниченко.

Фонд госимущества совместно с Министерством юстиции Украины обеспечили подготовку объекта к приватизации, прозрачность процедур и полный доступ к информации для всех потенциальных инвесторов по принципу "все знают все", - добавил глава ФГИ.

В общем, на прозрачные аукционы планируется выставить имущество 35-ти исправительных учреждений, находящихся в "законсервированном" состоянии.

"Тем временем, Фонд уже завершил подготовку первого объекта большой приватизации ОГХК. Уже летом, впервые за 15 лет, состоится историческое событие и принесет миллиарды гривен в государственный бюджет. Ожидаем лишь на согласование условий аукциона Кабмином", - сообщил Сенниченко.