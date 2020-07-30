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Минюст планирует летом выставить на продажу незадействованные тюрьмы

Четверг 30 июля 2020 15:48
Минюст планирует летом выставить на продажу незадействованные тюрьмы
Фото: Денис Малюська (minjust gov ua)
Автор: РБК-Украина

За полученные средства Минюст запустит строительство новых тюрем

Министерство юстиции Украины планирует этим летом запустить продажи замороженных и освобожденных тюрем. Продажу будут совершать на открытых аукционах через систему "Prozorro".

Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська, передает пресс-службу ведомства.

По его словам, после продажи тюрем Министерство начнет проектирование и новое строительство в городах, где местные власти выделили земельный участок под строительство.

"Прежде всего, это Львов и Киев. К сожалению, парламент не поддержал законопроект, которым устанавливался понятный механизм распределения средств, вырученных от продажи. Поэтому сейчас мы вынуждены адаптироваться к существующим механизмам продажи, которые оставляют желать лучшего и несколько затягивают процесс бюрократическими формальностями", - сообщил Малюська.

Напомним, в конце мая Министерство юстиции анонсировало сокращение тюрем - для начала заморозят девять из них.

Позже Денис Малюська заявил, что Министерство юстиции внесло в Раду законопроект, который позволит продавать незадействованные тюрьмы.

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