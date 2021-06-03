Сенниченко розповів про підсумки продажу Львівської колонії за 377,5 млн грн

За його словами, в’язниця не функціонує за призначенням з початку 2018 року, й використовувалася лише на 40%.

"Відтак, будівлі поступово розвалюються, а на їх утримання держава витрачала мільйони гривень. Та ми змінили цю ситуацію", - написав Сенниченко.

Фонд держмайна спільно з Міністерство юстиції України забезпечили підготовку об’єкта до приватизації, прозорість процедур та повний доступ до інформації для всіх потенційних інвесторів за принципом "усі знають усе", додав голова ФДМ.

Загалом, на прозорі аукціони планується виставити майно 35-ти виправних закладів, що перебувають у "законсервованому" стані.

"Тим часом Фонд вже завершив підготовку першого об’єкту великої приватизації - ОГХК. Вже влітку, вперше за 15 років, відбудеться історична подія та принесе мільярди гривень до державного бюджету. Очікуємо лише на погодження умов аукціону Кабміном", - повідомив Сенниченко.