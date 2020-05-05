Сенаторы США запросили у Госдепа документы об увольнении Шокина

Государственный департамент Соединенных Штатов получил запрос от двух сенаторов республиканцев с просьбой о встрече с ключевыми сотрудниками Госдепа, которые фигурировали в расследовании дела компании Burisma Holdings, в которой работал сын вице-президента США Джо Байдена - Хантер Байден. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Examiner.

Сообщается, что в письме, которое отправили сенатор от штата Висконсин Рон Джонсон и глава Комитета по вопросам внутренней безопасности и сенатора Айовы Чак Грассли, речь идет о том, что они хотят найти протоколы опроса свидетелей и документы, касающиеся увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина.

"Бывший вице-президент Байден ранее говорил, что хочет увольнения генпрокурора Виктора Шокина. Когда правительство США определило, что Шокина следует устранить? Пожалуйста, объясните обоснование этого решения, как и когда об этом решении было сообщено украинскому правительству", - говорится в письме.

Сенаторы Джонсон и Грассли также просят предоставить им протоколы опросов посла США в Словакии Бридгетта Бринка и посла США в Греции Джеффри Пайетта, который ранее был послом в Украине.

Также сенаторы хотят пообщаться и с заместителем помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом и сотрудницей Годепартамента Элизабет Зентос.

Также Джонсон и Грассли требуют предоставить им записи, включая стенограммы звонков и доклады, связанные с телефонными звонками тогдашнего вице-президента Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко, начиная с марта 2015 по апрель 2016 года. Они попросили предоставить все материалы и протоколы опроса не позднее 14 мая.

Напомним, 4 декабря прошлого года личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани прибыл в Киев с намерением встретиться с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом в деле об импичменте американского президента Дональда Трампа.

Кроме того, в феврале ГБР открыло уголовное производство по факту возможного вмешательства экс-вице-президента США Джо Байдена в работу бывшего генерального прокурора Виктора Шокина.