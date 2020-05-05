Сенатори США запросили у Держдепу документи про звільнення Шокіна

Державний департамент Сполучених Штатів отримав запит від двох сенаторів-республіканців з проханням про зустріч з ключовими співробітниками Держдепу, які фігурували в розслідуванні справи компанії Burisma Holdings, в якій працював син віце-президента США Джо Байдена - Хантер Байден. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Examiner.

Повідомляється, що в листі, який відправили сенатор від штату Вісконсін Рон Джонсон і голова Комітету з питань внутрішньої безпеки та сенатора Айови Чак Грассли, мова йде про те, що вони хочуть знайти протоколи опитування свідків і документи, що стосуються звільнення колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна.

"Колишній віце-президент Байден раніше говорив, що хоче звільнення генпрокурора Віктора Шокіна. Коли уряд США визначило, що Шокіна слід усунути? Будь ласка, поясніть обґрунтування цього рішення, як і коли про це рішення було повідомлено українському уряду", - йдеться в листі.

Сенатори Джонсон і Грассли також просять надати їм протоколи опитувань посла США в Словаччині Бридгетта Брінка і посла США в Греції Джеффрі Пайетта, який раніше був послом в Україні.

Також сенатори хочуть поспілкуватися і з заступником помічника держсекретаря з питань Європи і Євразії Джорджем Кентом і співробітницею Департаменту Елізабет Зентос.

Також Джонсон і Грассли вимагають надати їм записи, включаючи стенограми дзвінків та звіти, пов'язані з телефонними дзвінками тодішнього віце-президента Байдена і п'ятого президента України Петра Порошенка, починаючи з березня по квітень 2015 2016 року. Вони попросили надати всі матеріали та протоколи опитування не пізніше 14 травня.

Нагадаємо, 4 грудня минулого року особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані прибув до Києва з наміром зустрітися з колишнім генеральним прокурором України Віктором Шокіним і прокурором Костянтином Куликом у справі про імпічмент американського президента Дональда Трампа.

Крім того, в лютому ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом можливого втручання екс-віце-президента США Джо Байдена в роботу колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна.