ГБР завело дело из-за возможного вмешательства Байдена в работу Шокина

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Производство было открыто 24 февраля по решению суда

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по факту возможного вмешательства экс-вице-президента США Джо Байдена в работу бывшего генерального прокурора Виктора Шокина. Об этом РБК-Украина сообщил источник в ГБР.

По информации источника, дело было заведено по ч.2 ст.343 (вмешательство в работу сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Производство было открыто по решению суда.

"Мы зарегистрировали производство 24 февраля, выполняя соответствующее решение суда", - отметил собеседник РБК-Украина.

Как известно, Виктор Шокин находился на должности генерального прокурора Украины с февраля 2015 года по апрель 2016 года. Тогдашний президент Петр Порошенко принял решение об увольнении Шокина из-за якобы ультиматума экс-вице-президента США Джо Байдена.

Напомним, в ноябре прошлого года президент США Дональд Трамп назвал своим долгом разобраться в деле относительно Шокина и Байдена. Трамп заявил, что должен разобраться с ситуацией, связанной с увольнением украинского генпрокурора.

Кроме того, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Байден не нарушал закон, когда просил уволить экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина.