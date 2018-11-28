Сенатори США засуджують затримання РФ українських моряків

Фото: Сенат США (trend.az)

Резолюція закликає світову спільноту об'єднатися проти Росії

Сенатори Сполучених Штатів Америки (США) розробили резолюцію, що засуджує затримання українських кораблів у Керченській протоці і закликає звільнити всіх українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт одного з авторів документу, голови підкомітету сенату по Європі та регіональному співробітництву в галузі безпеки республіканця Рона Джонсона.

Одним з тих, хто розробив резолюцію був демократ Кріс Мерфі. Резолюція містить положення про засудження провокаційних дій РФ, а також закликає світове співтовариство об'єднатися в противагу Росії.

Підкреслюється, що затримання РФ українських кораблів є порушенням зобов'язань Росії в рамках договору з Україною про співпрацю у використанні Азовського моря.

У документі також міститься звернення до американського президента Дональда Трампа і його адміністрації, яких закликають при будь-якій можливості рішуче висловлювати незгоду з діями Росії в Керченській протоці.

Зазначимо, раніше сенатор США від штату Нью-Джерсі Боб Менендес закликав президента США Дональда Трампа збільшити військову підтримку Україні у зв'язку з агресією Росії біля Керченської протоки.