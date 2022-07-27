Сенаторы США призвали Facebook, Twitter и Telegram усилить борьбу с российской пропагандой

Американские сенаторы обратились к Facebook, Twitter и Telegram с призывом усилить борьбу с распространением российской испаноязычной пропаганды о войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Мы знаем, что кампании по дезинформации со стороны испаноязычных российских государственных СМИ напрямую нанося ущерб нашим национальным интересам", — говорится в письмах сенаторов.

Сенаторы Боб Менендес, Тим Кейн и Билл Кэссиди призвали компании тщательнее модерировать страницы российских медиа, в частности RT Espanol и Sputnik Mundo.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Meta, которая более 12 лет создает интерактивные артинсталяции, планирует подать в суд против одноименной корпорации Марка Цукерберга из-за нарушения своей торговой марки.

Тем временем Twitter и YouTube начали игнорировать запросы по блокированию российской пропаганды и публикаций в социальных сетях.

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