ru ua
Вс, 17 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Twitter и YouTube игнорируют запросы удалить контент с роспропагандой, - СМИ

Новина українською →
Воскресенье 17 июля 2022 11:45
Twitter и YouTube игнорируют запросы удалить контент с роспропагандой, - СМИ Фото: Twitter и YouTube игнорируют запросы удалить контент с роспропагандой (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Twitter и YouTube начали игнорировать запросы о блокировании российской пропаганды и публикаций в социальных сетях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Как отмечает издание, украинские официальные лица говорят, что компании стали менее чуткими к запросам удалить пропагандистский контент.

Согласно данным Европейского центра дезинформации, много запросов остается без внимания, а сообщения с нарративами Кремля и учетные записи их авторов активны в соцсетях.

"Когда это были первые месяцы полномасштабной российской агрессии (компании США, - ред.) были очень активными, очень заинтересованными помочь", - заявил заместитель руководителя Украинского центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Николай Балабан.

Такие платформы, как Facebook Meta и LinkedIn продолжали регулярно переписываться с агентством Балабана. Между тем YouTube, принадлежащий Google, иногда отвечает на письма в течение двух месяцев.

Отмечается, что более 70% публикаций на YouTube и Twitter, которые были обозначены как антиукраинские, были доступными по состоянию на конец июня, а более 90% учетных записей, ответственных за такие публикации, оставались и в дальнейшем активными.

Пресс-секретарь YouTube Айви Чой заявила, что компания поддерживала регулярный контакт с правительством Украины и удалила более чем 70 000 видео и 9 000 каналов за нарушение своей политики с начала войны. В то же время пресс-секретарь Twitter Элизабет Басби отметила, что ее социальная сеть продолжает сотрудничать с внешними организациями и следить за нарушениями политики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Twitter YouTube
NEWS
Экс-глава СБУ в Крыму Кулинич на момент задержания был помощником Баканова, - источники
Экс-глава СБУ в Крыму Кулинич на момент задержания был помощником Баканова, - источники
DAILY
Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года