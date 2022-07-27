Сенатори США закликали Facebook, Twitter і Telegram посилити боротьбу з російською пропагандою

Американські сенатори звернулися до Facebook, Twitter і Telegram із закликом посилити боротьбу з поширенням російської іспаномовної пропаганди про війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Листи були відправлені генеральному директору Telegram Павлу Дурову, генеральному директору Twitter Парагу Агравалу і Марку Цукербергу, генеральному директору Meta.

"Ми знаємо, що кампанії з дезінформації з боку іспаномовних російських державних ЗМІ безпосередньо завдають шкоди нашим національним інтересам", - йдеться в листах сенаторів.

Сенатори Боб Менендес, Тім Кейн і Білл Кессіді закликали компанії ретельніше модерувати сторінки російських медіа, зокрема RT Espanol і Sputnik Mundo.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія Meta, яка понад 12 років створює інтерактивні артінсталяції, планує подати до суду проти однойменної корпорації Марка Цукерберга через порушення своєї торгової марки.

Тим часом Twitter і YouTube почали ігнорувати запити щодо блокування російської пропаганди і публікацій в соціальних мережах.

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