ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Сенаторы США приняли резолюцию об осуждении агрессии РФ в Керченском проливе

Новости » Политика    30.11.2018 - 12:26
Сенаторы США приняли резолюцию об осуждении агрессии РФ в Керченском проливе
Фото: Сенат США (trend.az)

Конгрессмены выразили поддержку Украине

Сенат Соединенных Штатов Америки (США) принял резолюцию касательно агрессии России в отношении украинских военнослужащих в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Twitter.

Как отмечается, американские сенаторы принятым документом осудили действия РФ в Азовском море.

"Сенат США принял резолюцию, которая осуждает агрессию России в Керченском проливе. Спасибо нашим американским друзьям за 100% двухпартийный консенсус в поддержку Украины", - написал Климкин.

Сенаторы США приняли резолюцию об осуждении агрессии РФ в Керченском проливеРанее РБК-Украина сообщало, что сенаторы США разработали резолюцию, которая осуждает задержание украинских кораблей в Керченском проливе и призывает освободить всех украинских моряков. Подчеркивается, что задержание РФ украинских кораблей является нарушением зобов'обязательств России в рамках договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря.

Кроме того, президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которая должна состояться на саммите G20 из-за ситуации в Керченском проливе.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию освободить корабли и моряков украинских военно-морских сил, заявив, что никаких оправданий действий Москвы нет.

Трамп не отменял встречи с Эрдоганом и президентом Южной Кореи В Госдепе назвали отмену встречи Трампа с Путиным "мощным сигналом"
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиАзовское море
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь