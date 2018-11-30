Сенаторы США приняли резолюцию об осуждении агрессии РФ в Керченском проливе

Конгрессмены выразили поддержку Украине
Сенат Соединенных Штатов Америки (США) принял резолюцию касательно агрессии России в отношении украинских военнослужащих в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Twitter.
Как отмечается, американские сенаторы принятым документом осудили действия РФ в Азовском море.
"Сенат США принял резолюцию, которая осуждает агрессию России в Керченском проливе. Спасибо нашим американским друзьям за 100% двухпартийный консенсус в поддержку Украины", - написал Климкин.
Ранее РБК-Украина сообщало, что сенаторы США разработали резолюцию, которая осуждает задержание украинских кораблей в Керченском проливе и призывает освободить всех украинских моряков. Подчеркивается, что задержание РФ украинских кораблей является нарушением зобов'обязательств России в рамках договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря.
Кроме того, президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которая должна состояться на саммите G20 из-за ситуации в Керченском проливе.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию освободить корабли и моряков украинских военно-морских сил, заявив, что никаких оправданий действий Москвы нет.