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Сенаторы США предложили отдать российские деньги Украине

Фото: в США предложили отдать российские деньги Украине (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Американские сенаторы Майкл Беннет и Роб Портман вносят законопроект о перераспределении средств из замороженных российских активов в фонд помощи украинским беженцам и восстановлению Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Законопроект, получивший название "Закон о помощи Украине", означает перепрофилирование элитной роскоши в украинский фонд помощи.

Средства будут использоваться для поддержки украинских беженцев, восстановления Украины и т.д. Фондом будет управлять Государственный департамент в консультации с Агентством США по международному развитию.

2 марта - через несколько дней после начала российского вторжения - генеральный прокурор Меррик Гарланд запустил оперативную группу "Клептозахват".

Ее цель - арестовать активы любого, кто нарушает санкции США, и привлечь к ответственности банки или криптовалютные биржи, помогающие и подстрекающие российских олигархов.

Группа "Клептозахват" нацелена на активы, связанные с федеральными преступлениями, такие как самолеты, яхты и роскошная недвижимость богатых российских бизнесменов, которые могли быть получены в результате преступной деятельности.

Напомним, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания усилит экономическое давление на Россию.

Мы также писали о том, что благотворительная организация Шона Пенна будет помогать переселенцам Львовcкой области.

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