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Благотворительная организация Шона Пенна будет помогать переселенцам Львовcкой области

Новина українською →
Понедельник 28 марта 2022 20:00
Благотворительная организация Шона Пенна будет помогать переселенцам Львовcкой области Фото: благотворительная организация Шона Пенна будет помогать переселенцам на Львовщине (t me)
Автор: Артем Горовенко

Актер и режиссер Шон Пенн, который является основателем благотворительной организации CORE, во время встречи с председателем Львовской областной военной администрации Максимом Козицким заявил, что его организация хочет присоединиться к помощи украинским переселенцам и наладить партнерские отношения в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовской ОВА.

"Наша организация хочет наладить партнерские отношения именно здесь, в Украине. Мы знаем, насколько важно сейчас поддерживать население в борьбе за свободу, поэтому будем помогать всем, чем можем. Ваш опыт - это пример для всего мира. Сейчас мы хотим получить список самых необходимых вещей для переселенцев, чтобы собрать их и в кратчайшие сроки обеспечить людей помощью", - сказал Пенн.

В свою очередь областной глава отметил, что Львовская область постоянно получает помощь от стран Европы и заботится о переселенцах.

"Например, нас поддерживает организация World Central Kitchen, помогающая обеспечивать питание переселенцев. По состоянию на сейчас раздали более 1,3 млн порций для людей. В то же время мы планируем строить временные жилья для ВПЛ, ведь понимаем, что жить в школах, детсадах и общежитиях - это не выход и нужно стабилизировать учебный процесс", - говорит он.

Также Козицкий добавил, что Львовская область не хватает активного и системного участия европейских гуманитарных организаций, таких как Красный Крест или ООН.

В сообщении отмечается, что с начала российского вторжения на территории области нашли убежище 250 тысяч вынужденных переселенцев, а только за последние сутки во Львовскую область прибыли 585 человек.

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