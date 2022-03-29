RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сенатори США запропонували віддати російські гроші Україні

Фото: у США запропонували віддати російські гроші Україні (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Американські сенатори Майкл Беннет і Роб Портман вносять законопроєкт про перерозподіл коштів із заморожених російських активів до Фонду допомоги українським біженцям і відновленню України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Законопроєкт, що отримав назву "Закон про допомогу Україні", означає перепрофілювання елітної розкоші в Український фонд допомоги.

Кошти будуть використовуватися для підтримки українських біженців, відновлення України і т. д. Фондом буде управляти Державний департамент в консультації з Агентством США з міжнародного розвитку.

2 березня - через кілька днів після початку російського вторгнення - генеральний прокурор Меррік Гарланд запустив оперативну групу "Клептозахоплення".

Її мета - заарештувати активи будь-кого, хто порушує санкції США, і притягнути до відповідальності банки або криптовалютні біржі, що допомагають і підбурюють російських олігархів.

Група "Клептозахоплення" націлена на активи, пов'язані з федеральними злочинами, такі як літаки, яхти і розкішна нерухомість багатих російських бізнесменів, які могли бути отримані в результаті злочинної діяльності.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Великобританія посилить економічний тиск на Росію.

Ми також писали про те, що благодійна організація Шона Пенна допомагатиме переселенцям Львівської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиСанкції проти Росії