Сенатори США запропонували віддати російські гроші Україні

Законопроєкт, що отримав назву "Закон про допомогу Україні", означає перепрофілювання елітної розкоші в Український фонд допомоги.

Кошти будуть використовуватися для підтримки українських біженців, відновлення України і т. д. Фондом буде управляти Державний департамент в консультації з Агентством США з міжнародного розвитку.

2 березня - через кілька днів після початку російського вторгнення - генеральний прокурор Меррік Гарланд запустив оперативну групу "Клептозахоплення".

Її мета - заарештувати активи будь-кого, хто порушує санкції США, і притягнути до відповідальності банки або криптовалютні біржі, що допомагають і підбурюють російських олігархів.

Група "Клептозахоплення" націлена на активи, пов'язані з федеральними злочинами, такі як літаки, яхти і розкішна нерухомість багатих російських бізнесменів, які могли бути отримані в результаті злочинної діяльності.