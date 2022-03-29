Сенатори США запропонували віддати російські гроші Україні

Американські сенатори Майкл Беннет і Роб Портман вносять законопроєкт про перерозподіл коштів із заморожених російських активів до Фонду допомоги українським біженцям і відновленню України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Законопроєкт, що отримав назву "Закон про допомогу Україні", означає перепрофілювання елітної розкоші в Український фонд допомоги.
Кошти будуть використовуватися для підтримки українських біженців, відновлення України і т. д. Фондом буде управляти Державний департамент в консультації з Агентством США з міжнародного розвитку.
2 березня - через кілька днів після початку російського вторгнення - генеральний прокурор Меррік Гарланд запустив оперативну групу "Клептозахоплення".
Її мета - заарештувати активи будь-кого, хто порушує санкції США, і притягнути до відповідальності банки або криптовалютні біржі, що допомагають і підбурюють російських олігархів.
Група "Клептозахоплення" націлена на активи, пов'язані з федеральними злочинами, такі як літаки, яхти і розкішна нерухомість багатих російських бізнесменів, які могли бути отримані в результаті злочинної діяльності.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Великобританія посилить економічний тиск на Росію.
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