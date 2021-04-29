UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Сенаторы США поддерживают переговоры Путина и Байдена, но против перезагрузки отношений

Автор: Анастасия Рокитна

Сенаторы от обеих американских партий одобряют идею саммита между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным. Однако, выступают против перезагрузки отношений между Вашингтоном и Москвой.

Об этом сообщает портал Axios.

Сенатор-республиканец Марк Рубио считает, что встреча должна состояться, хоть и есть сомнения в отношении Путина.

Республиканец Ричард Берр сказал, что не видит "никаких минусов в проведении такой встречи", а демократ Бен Кардин назвал саммит "хорошей идеей", если в повестку будут включены Украина и кибератаки.

Демократ Крис Мерфи отметил, что Байден "знает, когда наступит подходящее время, чтобы сесть за стол переговоров".

Республиканец Джим Риш считает, что Байден не должен доверять обещаниям России, а до саммита необходимо ввести санкции против "Северного потока 2". Его точку зрения разделяет республиканец Тед Круз.

С аналогичных позиций, пишет портал, выступил Джош Хоули, который сказал, что Байден должен подтолкнуть европейских союзников "делать больше для обеспечения своей собственной безопасности, особенно в отношении России".

Напомним, в Государственном департаменте США пока не знают, приняла ли Россия предложение о встрече Байдена и Путина.

В то же время в Кремле заявляли, что Байден и Путин встретятся летом, но точной даты пока нет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ПутинДжозеф Байден