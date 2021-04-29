Сенатори США підтримують переговори Путіна і Байдена, але проти перезавантаження відносин

Сенатор-республіканець Марк Рубіо вважає, що зустріч повинна відбутися, хоч і є сумніви щодо Путіна.

Республіканець Річард Берр сказав, що не бачить "ніяких мінусів у проведенні такої зустрічі", а демократ Бен Кардін назвав саміт "хорошою ідеєю", якщо до порядку будуть включені Україна і кібератаки.

Демократ Кріс Мерфі зазначив, що Байден "знає, коли настане відповідний час, щоб сісти за стіл переговорів".

Республіканець Джим Ріш вважає, що Байден не повинен довіряти обіцянкам Росії, а до саміту необхідно ввести санкції проти "Північного потоку 2". Його точку зору поділяє республіканець Тед Круз.

З аналогічних позицій, пише портал, виступив Джош Хоулі, який сказав, що Байден повинен підштовхнути європейських союзників "робити більше для забезпечення своєї власної безпеки, особливо щодо Росії".